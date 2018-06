Furtwangen Hochschulforschung stärkt regionale Innovationskraft

Zudem werden neuartige, mikrosystemtechnisch hergestellte, optische Systeme erforscht (SmartOptics) und ein Testsystem für die Krebsforschung etabliert, das mittels Bioprinting umgesetzt werden soll (3DTuMo-Print).

Regionale Industriepartner

Alle Projekte werden in Kooperation mit regionalen Industriepartnern, insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen, durchgeführt. Durch die Zusammenarbeit unterstützt die Hochschule die Unternehmen beim Aufbau neuer Kompetenzen in zukunftsweisenden Technologiefeldern und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Innovations- und Wirtschaftskraft.