Furtwangen Hochschul-Senat wählt Prorektoren

Edgar Jäger wird zum 30. Juni 2018 seine dritte Amtszeit als Prorektor für Lehre, Qualitätsmanagement und Alumni beenden. Rektor Rolf Schofer dankte Jäger für sein großes Engagement, insbesondere im Bereich Qualitätsmanagement. Die Einführung der Systemakkreditierung für die gesamte Hochschule sei einer der Erfolge von Jäger. Bundesweit war die Hochschule Furtwangen die zweite Hochschule in ihrem Hochschultyp, die systemakkreditiert worden ist.

Nachfolge gesichert

Als Nachfolger von Jäger wurde Robert Schäflein-Armbruster gewählt. Er ist seit 1997 Professor an der Hochschule Furtwangen und seit 2010 Dekan der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen. Schäflein-Armbruster hat an der Universität Tübingen studiert, war geschäftsführender Gesellschafter eines Beratungsunternehmens für technische Dokumentation, hat die Strukturierungs- und Standardisierungsmethode "Funktionsdesign" entwickelt und forscht auf diesem Gebiet. Er ist Gründer und Leiter des Usability Competence Centers am Standort Furtwangen.

Was reizt ihn an der neuen Aufgabe? "Ich möchte verantwortlich mitwirken können an der strategischen Weiterentwicklung der Studienangebote und der Qualitätssicherung", sagt Robert Schäflein-Armbruster.