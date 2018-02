Furtwangen Hirschkühe überführen ein Kamel als Blumen-Mampfer

Furtwangen. Fünf Tage nach dem Aschermittwoch ist in Furtwangen die Fasnet noch immer nicht vorbei: Eine ganze Reihe von Narren traf sich zur Feier des traditionsreichen Hirschmontags im Gasthaus Goldener Rabe am Termin der "Alten Fasnacht". Seit fast 20 Jahren gibt es zur Pflege des Hirschmontags die Hirschmontags-Aktiengesellschaft, die traditionell bei dieser Hirschmontagsfeier im "Goldenen Raben" ihre "Hauptversammlung" abhält. Im Zentrum steht dabei natürlich jedes Jahr die Proklamation der "Hirschkuh" und des "Hirsches des Jahres": Das neue Hirschpaar sind Britta Dotter und Timo Hieske.

Bevor es zu dieser Proklamation kommt, müssen erst die "Regularien" erfüllt werden. Für die passende musikalische Umrahmung dieser Feier sorgte in bewährter Weise Helmut Winterhalder. In diesem Jahr bekam er allerdings Verstärkung durch "Die vier lustigen Drei", die mit ihrer zünftigen Stimmungsmusik die Gastwirtschaft einheizten. Die Besucher konnten sich dabei gegen einen kleinen Obolus auch Musikstücke wünschen. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Aktiengesellschaft, Roland Wehrle, musste zu Beginn der Versammlung bekannt geben, dass man in diesem Jahr ziemlich dezimiert sei: Urlaub in der Karibik, Prüfungen oder vor allem Krankheit sorgten für manche Lücke. Gleichzeitig machte dieser auch deutlich, dass man immer wieder junge Menschen zum Mitmachen motivieren müsse, um dieses Brauchtum nicht sterben zu lassen. Gefeiert wurden nun zuerst einmal die "Hirschkühe" mit einer Kurzfassung der Hirschkuh-Lieder, bevor die Hirschkuh des vergangenen Jahres Dagmar Ganter ihre Abschlussrede hielt. Wieder bekam sie von den übrigen "Hirschkühen" tatkräftige Unterstützung: Thema waren die abgefressenen Blumen auf dem Friedhof, die aber nicht den "Hirschkühen" angelastet werden könnten. Doch Dagmar Ganter hatte das Problem gelöst: Sie führte das Kamel in den Saal, das noch eifrig an den Blumen mampfte. Die "Hirschkühe" übernahmen es dann auch mit viel Spaß die "Oberhirsche" mit dem traditionellen Hirsebrei zu füttern. Der "Oberhirsch 2017" Volker Schwer hatte ebenfalls eine besondere Abschlussrede vorbereitet, denn die Ernennung sei für ihn eine besondere Ehre gewesen. Gleichzeitig lud er als Vorsitzender der Stadtkapelle Furtwangen die Gäste zum "Fest der Feste" der Stadtkapelle in diesem Jahr ein, auch Kuchenspenden seien willkommen. Ein besonderer Spaß war seine musikalische Betrachtung über die Darmwinde "Ein kleiner… ist doch keine Schande", wobei die verschiedenen Formen dieser Winde sehr ausdrucksstark durch eine Tuba nachgeahmt wurden. Schließlich konnte Roland Wehrle das neue Hirsch-Paar bekannt geben: das Feiern, die Musik und vieles mehr kennzeichnen die "Stimmungskuh" Britta Dotter, ihr einziger Mangel sei die Herkunft aus Vöhrenbach. Und auch der Oberhirsch sei musikalisch, die Blasmusik halte ihn fit: den "Ernst Mosch vom hinteren Wald", Timo Hieske.