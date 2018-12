Furtwangen Hilfe kommt in rund sieben Minuten

Im Vergleich zum Vorjahr habe sich laut Studie in Furtwangen die Versorgung verbessert. Entscheidend für eine gute Versorgung ist natürlich neben einem leistungsstarken Rettungsdienst vor Ort auch, wie schnell das nächste geeignete Krankenhaus erreicht werden kann. Hier liege Furtwangen im landesweiten Vergleich ungünstig, denn die nächste Notaufnahme liegt in 23,3 Kilometer Entfernung (Luftlinie). Der Durchschnitt in Baden-Württemberg liegt bei rund elf Kilometern. Allerdings, und darauf weist die Statistik nicht hin, gibt es im Kreis auch noch einen Flugrettungsdienst

Im Durchschnitt des Schwarzwald-Baar-Kreises liegt Furtwangen im hinteren Bereich. 13 Orte haben laut Studie eine schnellere Versorgung, sieben sind schlechter.

Insgesamt gab es im Jahr 2017 in der Bregstadt 380 Blaulichteinsätze, 283 mal kam der Notarzt hinzu. Im Jahr 2016 waren es 468 Blaulichteinsätze, 333 mal mit Notarzt.

In ganz Baden-Württemberg gab es im Jahr 2017 rund 568 000 Rettungswagen-Einsätze, 280 000 mal rückte der Notarzt aus. Nach Berechnungen des SWR waren die Rettungswagen in 92,5 Prozent der Fälle innerhalb von 15 Minuten vor Ort. Dennoch, so mahnen die Autoren, erfülle das nicht den gesetzlichen Anforderungen.