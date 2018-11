Furtwangen Hier begegnen sich Alt und Neu

Viele der heutigen Musikstile im klassischen, wie auch im popularmusikalischen Bereich haben sich im Laufe von Jahrhunderten entwickelt. So beziehen auch zeitgenössische Komponisten ihre Formen und Stile auf vergangene Epochen, wie dem Barock. Wiederum andere Komponisten beschreiten bewusst andere Wege: Die rhythmische Komponente ist formales Merkmal, die Tonsprache aber noch traditionell.

In diesem Orgelkonzert soll der Versuch unternommen werden alte und neue Orgelwerke einander gegenüber zu stellen. Immer zwei Orgelwerke bilden dabei eine sinnhafte Einheit. Zu hören sein wird Barockmusik in traditioneller Tonsprache, aber auch ein großes Orgelwerk J.S. Bachs, das weit über die damals übliche musikalische Ausdrucksweise hinaus weist – die Fantasie und Fuge in g-moll. Mit Guy Bovet und Pierre Chochereau endet die musikalische Reise in der Gegenwart und die Orgel wird in unkonventioneller Weise zu hören sein.

Frank Rieger studierte katholische Kirchenmusik, Schulmusik und Orgelliteraturspiel in Rottenburg, Tübingen und Trossingen. Seit sechs Jahren leitet er den Kirchenchor St. Cyriak.