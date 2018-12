Furtwangen HFU informiert über Studiengänge

Beim WING-Studieninfotag können sich Studieninteressierte über die drei Bachelor-Studiengänge im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen informieren: Marketing und Vertrieb (Bachelor of Science), Product Engineering (Bachelor of Engineering) und Service Management (Bachelor of Science).

Nach einer Einführung durch Dekan Jörg Jacobi, bietet die Fakultät Führungen durch ihre Labore an: Service- und Robotiklabor, Usabilitylabor, Innovationslabor Technik, Optiklabor, Elektrotechniklabor, Physiklabor, CAD-Labor und Medienlabor.

Für Fragen stehen die studentischen WING-Studienbotschafter zur Verfügung. Das Programm beginnt am Samstag, 15. Dezember, ab 10.30 Uhr im Gebäude G, Baumannstraße 38. Von 10.30 bis 12 Uhr gibt es eine Vorstellung der Fakultät und der Studiengänge. Eine 15-Minuten- Pause mit Snacks und Getränken ist um 12 Uhr vorgesehen. Anschließend folgen Laborführungen bis 13.15 Uhr. Im Anschluss gibt es eine Fragerunde und individuelle Studienberatung.