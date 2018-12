Furtwangen Heimatverein plant Chronik für 2028

Das Jahr 2018 ist jedoch ebenfalls das Jahr, in dem an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren gedacht wurde. Wie der Vorsitzende Gerhard Buchmann im Vorwort berichtet, habe Bernhard Uttenweiler die Aufzeichnungen und Fotografien seines Vaters Hugo zur Verfügung gestellt – entstanden ist daraus ein eindrückliches Kriegstagebuch, das den Schrecken der damaligen Zeit und die Strapazen der Soldaten näher bringt. Das Heimatblättli kostet sieben Euro und ist in Morys Hofbuchhandlung, der Papeterie Besenfelder sowie dem Alle-Welt-Laden erhältlich. Wer das 88 Seiten starke Heft zugeschickt bekommen möchte, kann sich an Josef Ganter (E-Mail: retnag@web.de) wenden.