Furtwangen Harmonikaklänge zum Auftakt

Furtwangen. Der Biergarten auf dem Marktplatz öffnet am Mittwoch, 20. Juni, um 11 Uhr seine Pforten. Er ist immer von Mittwoch bis Freitag von 11 bis gegen 22 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter wird morgens entschieden, ob der Biergarten geschlossen bleibt. Sollte an diesen Tagen die Deutsche WM-Elf spielen, wird dies auf einer Großleinwand übertragen. Auch musikalische Unterhaltung ist geboten. So wird Jörg mit seiner Harmonika ab 18 Uhr am Mittwoch, 20. Juni, am Freitag, 27. Juli, und am Freitag, 10. August, für Stimmung sorgen. Der Musikverein Katzensteig mit Dirigentin Monika Mai unterhält die Besucher am Donnerstag, 5. Juli, ab 19 Uhr, und die Stadtkapelle Furtwangen unter der Leitung von Ulf Schuster sorgt am Freitag, 20. Juli, ab 19 Uhr für Stimmung auf dem Marktplatz. Die "4 lustigen 3" sind am Mittwoch, 25. Juli, ab 19 Uhr auf dem Marktplatz zu hören, und Bernhard Czmiel mit seiner Band "Locker vom Hocker" ist am Freitag, 13. Juli, zu Gast.