Furtwangen Hans Kaiser hält AWO seit 70 Jahren die Treue

Furtwangen. Seit 70 Jahren ist Hans Kaiser Mitglied der Furtwanger Arbeiterwohlfahrt. Seine Ehrung war ein Höhepunkt bei der Jahreshauptversammlung der AWO im Gasthaus Bad.

Die Vorsitzende Angela Algermissen erinnerte an Kaisers vielfältiges Engagement für die AWO: Er war von 1975 bis 1987 stellvertretender Vorsitzender und unterstützte die Vorsitzende Hedwig Ketterer, anschließend war er drei Jahre lang Vorsitzender und dann viele Jahre lang Beisitzer des Ortsverbandes. Zur 50-jährigen Mitgliedschaft war Hans Kaiser zum Ehrenmitglied ernannte worden. "Bemooste Häupter" sehe er um sich herum, bedankte sich Hans Kaiser für die Ehrung und erinnerte an Begegnungen zum Beispiel mit Martha Schanzenbach oder Dr. Wack, dem ersten Hausarzt der Katharinenhöhe.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Eva Schwer geehrt. Die Ehrennadel für 20 Jahre überreichte die Vorsitzende an Inge Menke, auch Ulrich Hättich und Waltraud Zähringer waren für 20 Jahre Mitgliedschaft zu ehren. Zehnjähriges Jubiläum feierte Andreas Braun mit Familie. Beim Rückblick auf das abgelaufene Jahr erinnerte Angela Algermissen an die Weihnachtsfeier und den gelungenen Jahresausflug mit Rheinfahrt und Weinprobe in Breisach. Die AWO unterstützte das Sommerferienprogramm auch in diesem Jahr mit 400 Euro, davon wurden ein Tag mit den Lamas auf der Black-Horse-Ranch, ein Akrobatik-Tag und ein Tag im heimischen Wald finanziert. Konzepte über die Zukunft der Arbeiterwohlfahrt im Schwarzwald-Baar-Kreis werden derzeit bei Klausurtagungen entwickelt, an denen Angela Algermissen und Christa Hajek mitarbeiten, wie die Vorsitzende berichtete.