Gütenbach (low). Am Sonntag, 7. Oktober, lädt der Schwarzwaldverein Gütenbach zur letzten Halbtageswanderung in diesem Jahr ein. Ziel ist die Vordere Höri mit dem Bülle-Fest in Moos. Die leichte, vierstündige Wanderung führt von Moos entlang des Zeller Sees nach Iznang von dort über Weiler – Bettnang und Bankholzen zurück nach Moos. Unterwegs bieten sich immer wieder herrliche Ausblicke über den Bodensee bis hin zum Hegau. Da unterwegs keine Einkehrmöglichkeit besteht, sollte leichte Rucksackverpflegung mitgenommen werden. Zum Abschluss der Wanderung wird das Bülle-Fest in Moos besucht. Die Wanderstrecke beträgt 13 Kilometer. Abfahrt ist um 8 Uhr beim Rathaus in Gütenbach mit PKW. Geführt wird die Wanderung von Lorenz Wiehl, Telefon 07723/ 40 84.