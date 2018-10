Furtwangen Gute Musik und beste Stimmung

Zwei unterschiedliche Stilrichtungen vertrat Jennifer Tolksdorf mit voluminösem Ton ihrer Klarinette: das Allegro molto aus dem B-Dur-Konzert von Carl Stamitz mit klassischem Anstrich und das melancholische "Modéré" aus Milhauds "Scaramouche" mit eingängigem Thema. Modernen Gesang boten Nikolina Kosanovic und Pia Schartel, die sich selbst an Gitarren begleiteten, "con handy obligato". Leider war die Übertragungsanlage unzulänglich, aber die beiden Sängerinnen bewiesen gute Nerven und starke Stimmen, die sie gekonnt bei "Are you mine", "Arctic Monkeys", "Breezeblocks" und "Brothers" einsetzten. Justin Hemer, Moritz Kemmerle und Manuel Perenthaler gingen gekonnt mit Marimbaphon, Drumset, Congas, Bongos, Rasseln und anderen Schlagidiophonen um. Das "Trio-Mar" vermittelte Gamelang-Feeling und rhythmisch bewegt kam "African dance" herüber. Sven Morutzan bestätigte sich wieder als Pianisten-Talent. Die reife Wiedergabe von Chopins berühmten Fantaisie-Impromptu (op. 66) begeisterte. Thomas Schwarz verkörperte schließlich eine andere Generation und gefiel mit Salonmusik des 19. Jahrhunderts bei "Andante et Mazurka" des unbekannten Alexandre Dufau. Ein Lob verdiente die Pianistin Oksana Sebova, die einige Vorträge einfühlsam begleitete, teils orchestralen Klang verbreitete und für Elan und Stimmung sorgte.