Furtwangen Gunter Feis übernimmt Polizeiposten

Stabwechsel beim Polizeiposten Furtwangen: Bei einer kleinen Feier wurde Polizeihauptkommissar (PHK) Matthias Horn nach St. Georgen verabschiedet. Als Nachfolger wurde der gebürtige Furtwanger Gunter Feis eingesetzt.

Furtwangen. Ins Floriansstüble war neben Kollegen auch Revierleiter Udo Littwin gekommen, und eigens aus Tuttlingen war der Leiter des Polizeipräsidiums Ralf Thimm angereist, um den Werdegang beider Polizisten zu würdigen. Er blickte auf die topografische Situation der Region, in der rund 14 000 Menschen leben, mit ihren besonderen Herausforderungen. Bis 2005 war der Posten beim Revier Donaueschingen und ist seither dem Revier St. Georgen angeschlossen. Fünf Beamte versehen den Dienst, plus zweier abgeordneter Mitarbeiter. Froh sei man über die Unterkunft im Rettungszentrum mit gutem Draht zu DRK und Feuerwehr.

Matthias Horn werde künftig in St. Georgen Leiter der Führungsgruppe sein. Gunter Feis wechselt von Triberg nach Furtwangen als Polizeipostenführer. Feis kam 1987 zur Polizei, tat Dienst in Titisee-Neustadt, stieg 1996 als Polizeikommissar in den gehobenen Dienst, wechselte nach Schopfheim und wurde Polizeipostenführer in Triberg. Jetzt leitet Feis mit 27 Jahren Berufserfahrung und besten Beziehungen zu Furtwangen den Posten. Schon sein Vater war hier Polizeibeamter. Vielen ist Matthias Horn, der 1991 Kommissar und Postenführer in Furtwangen wurde, bekannt.