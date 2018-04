Furtwangen Guckloch-Kino zieht eine positive Bilanz

Die Mitglieder des Vereins Guckloch Kino – Kommunales Kino Furtwangen haben sich kürzlich im Kinosaal zur Jahreshauptversammlung getroffen. Dabei standen auch Neuwahlen auf dem Programm.

Furtwangen. Das kommunale Guckloch-Kino schreibt seine Erfolgsgeschichte weiter und ist fester Bestandteil im Kulturleben der Stadt. 13 ehrenamtliche Mitarbeiter stemmen ein umfangreiches Programm, auch im vergangenen Jahr bot das Team wieder die gewohnt breite Palette an Filmgenres abseits von kommerziellen Zwängen. Die Reaktion des Publikums ist positiv, was sich in konstanten Zuschauerzahlen von mehr als 1500 widerspiegelt.

66 reguläre Filmveranstaltungen forderten viel Zeit und Engagement der Kinomacher auch "hinter dem Vorhang". Zwölf Seniorenfilme liefen im Altenheim St. Cyriak, sagte Vorsitzender Günther Bäuerle in seinem Jahresbericht. Filmischer Höhepunkt des Jahres war die Vorstellung von und mit Sigrid Klausmann-Sittler mit "Nicht ohne uns", ein Erlebnis für die insgesamt 70 Zuschauer.