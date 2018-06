Die Mädchen und Jungen des Kindergartens Regenbogen in Furtwangen haben ihre Großeltern eingeladen. Die Großeltern der Bärengruppe (links) freuten sich über Lieder und Fingerspiele aus dem Gruppenalltag. Bei Kaffee, Getränken und kleinen Köstlichkeiten saßen die Erwachsenen mit ihren Enkeln im Gruppenraum und konnten sich dort einiges zeigen lassen.Zum Abschluss kam Kasper mit Seppel und der Geschichte von der "gestohlenen Strickmaschine", die mit einer heißen Motorradfahrt wieder zurückgeholt wurde. Die Elefantengruppe (rechts) feierte ebenfalls mit den Großeltern. Die Lieder und Spiele des Morgenkreises wurden zusammen gesungen und gespielt. Es wurde gegessen und getrunken, und jedes Enkelkind wurde mit den Großeltern fotografiert. Es blieb auch noch Zeit einige Tischspiele zu machen oder Oma und Opa in die Puppenecke oder auf den Bauteppich einzuladen. In der Froschgruppe (Mitte) erfuhren Oma und Opa vom Alltag der Kleinsten mit ihren Erzieherinnen. Aus dem Geschichten­säckle wurde eine Geschichte ausgewählt und anschließend mit verschiedenen Materialien gezeigt. Die Kinder hatten für die Großeltern ein Keilrahmenbild als Geschenk vorbereitet. Mit einer kleinen Bewirtung endete der Nachmittag. Fotos: Kindergarten