Furtwangen Grundschule wegen Corona-Fall geschlossen

Bei dieser kleinen Bildungseinrichtung, so Schulleiterin Andrea Weiß am Samstag, sei damit der ganze Betrieb betroffen. Die Schüler und Lehrer müssten sich nun auf Anordnung des Gesundheitsamtes testen lassen und hierfür das zentrale Corona-Abstrichzentrum in Villingen-Schwenningen aufsuchen. Ein Test direkt vor Ort, wie kürzlich an der Josef-Hebting-Schule in Vöhrenbach umgesetzt, sei nicht geplant, so Weiß.