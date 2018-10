Furtwangen Grüffelo und Tomte Tummetott

Furtwangen. Das Guckloch-Kinderkino feiert am Samstag, 27. Oktober, sein 30-jähriges Bestehen mit einer Sonderveranstaltung ab 14 Uhr. Dazu zeigt das Kinoteam drei kurze Filme mit jeweils 25 bis 30 Minuten Spiellänge und Pausen dazwischen. Es kommen der Grüffelo, das Grüffelokind und Tomte Tummetott auf die Leinwand. Der erste Kurzfilm erzählt von der kleinen Maus und ihrem großen Freund Grüffelo, so groß und so stark, dass alle Tiere schon Reißaus nehmen, wenn sie nur seinen Namen hören. Auch dem Grüffelokind hat der Vater eingeschärft, dass der Wald nicht Gutes verheißt, doch Grüffelokinder sind neugierig.