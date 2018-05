Furtwangen Großer Umzug: Es wird eng in der Innenstadt

Furtwangen. Zur Gewährleistung eines möglichst reibungslosen Ablaufs muss deshalb die gesamte Innenstadt am Sonntag, 13. Mai von 13 bis 16.30 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden. Der überörtliche Verkehr wird weiträumig umgeleitet. In den zur Route des Umzuges gehörenden Straßen besteht ab Samstag, 12. Mai, außerdem ein Parkverbot. Dies gilt insbesondere für Marktplatz, Bismarckstraße, Wilhelmstraße, Bregstraße, Hinterbreg, Carl-Diem-Straße und Salomon-Siedle-Straße. Sämtliche Zufahrtsstraßen im Kreuzungsbereich der Umzugsstecke sind voll gesperrt. Für die große Zahl der auswärtigen Besucher werden am Sonntag sämtliche zur Verfügung stehenden Parkmöglichkeiten benötigt. Die Stadtverwaltung bittet deshalb die Furtwanger Bevölkerung dringend, das Auto daheim stehen zu lassen und zu Fuß zum Umzug zu gehen.