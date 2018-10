Furtwangen Großer Dank an Karin Jäger

Furtwangen (sh). In einer Feierstunde wurde in der Anne-Frank-Grundschule der Führungswechsel beim Förderverein der Schule begangen. Vor allem wurde der bisherigen Vorsitzenden Karin Jäger für ihr Engagement gedankt und gleichzeitig der neue Vorsitzende Matthias Bammert willkommen geheißen. Fünf Jahre hatte sie den Förderverein geführt. In einer ausführlichen Ansprache dankte ihr Schulleiterin Cornelia Jauch. Anhand einer Fabel machte sie deutlich, dass man oft viel Geduld und Zuversicht benötigt, um eine Aufgabe zu erfüllen. Dies gelte nicht zuletzt für die Führung eines Fördervereins. Aber das Ziel eines solchen Vereins sei das stetige Voranbringen gemeinsamer schulischer Ziele und Ideale zum Wohle aller Beteiligten, vor allem der Schüler. Damit wollen sie den Kindern Möglichkeiten eröffnen, wenn die schulischen Kapazitäten an ihre Grenzen stoßen oder kein Geld zur Verfügung steht, obwohl die Notwendigkeit offensichtlich ist.