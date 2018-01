Furtwangen Große Fahrt im goldenen "Cabrio"

Furtwangen. In diesem Jahr wurde dieses Spektakel vom SWR-Fernsehen aufgezeichnet für die Sendung "Treffpunkt" am Fasnet Sonntag. Nach dem Zug durch die Stadt, angeführt von der Stadtkapelle, begannen die Narrenbaumsetzer mit ihrer Arbeit, während die Hexen auf einer Leiter das Rathaus erklommen.

Rathausschlüssel wechselt Besitzer

Es dauerte nicht lange, als der in Handschellen gefesselte Bürgermeister Josef Herdner in seinem Büro gefunden ward und zur Gaudi der Zuschauer im "goldenen Winker-Cabrio" recht unsanft über den holprigen Marktplatz gefahren wurde. Auf der Zunftbühne angekommen gab er unter Weh und Ach bis zum Aschermittwoch sowohl den Rathausschlüssel als auch die Macht über die Stadt an die Narren ab.