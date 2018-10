Furtwangen Größe des Gebäudes sorgt für Bedenken

Die Bauvoranfrage war vor allem deshalb dem Ortschaftsrat vorgelegt worden, weil für einen Zugang hinter dem Gebäude eine Befreiung erteilt werden müsste. Denn speziell dieser Zugang liegt nicht mehr im unbeplanten Innenbereich, sondern im Gebiet eines Bebauungsplanes und überschreitet die dort vorgegebenen Maße.

Auch die Nachbarn hatten mehrfach die ganz anderen und wesentlich strengeren Vorgaben aus dem benachbarten Bebauungsplan vorgebracht, die allerdings im unbeplanten Innenbereich nicht gelten.

Michael Schätzle machte deutlich, dass die endgültige Entscheidung ohnehin von der Baurechtsbehörde im Landratsamt gefällt werde. Auch er begrüßte neuen Wohnraum. Er habe aber Bedenken für das Ortsbild.

Martin Dorer war ebenfalls der Meinung, dass ein solch großes Gebäude überhaupt nicht an diese Stelle in Neukirch passt. Er würde hier nur ungern zustimmen.

Bedauert wurde im Ortschaftsrat auch die Tatsache, dass der neue Grundstücksbesitzer trotz Einladung nicht in die Sitzung gekommen war, um seine Position darzustellen. In seinem Beschluss macht der Ortschaftsrat dann deutlich, dass er Wohnraum für Familien begrüßt. Über die Befreiung könne man aktuell nicht entscheiden, da die entsprechenden genauen Maße noch nicht vorlägen. Der Ortschaftsrat meldete aber Zweifel an, ob ein Gebäude in dieser Größe ins Ortsbild passen würde.