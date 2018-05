Furtwangen Goldmedaille für Helga Weiß

380 Teilnehmer aus 18 Postsportvereinen aus ganz Deutschland

Rund 380 Teilnehmer aus 18 Postsportvereinen aus ganz Deutschland gingen in Eppelheim an den Start. Vor einer großen Zuschauerkulisse in der Kegel-Classicarena gab es für die Postsportler aus Furtwangen noch weitere hervorragende Platzierungen. Da die Furtwanger im aktiven Spielbetrieb eine Spielgemeinschaft mit dem Kegelverein Rot-Weiß Unterkirnach bilden, waren auch Kegler dieses Vereins startberechtigt.

Vom PSV Furtwangen belegte Reinhold Weiß bei den Senioren C mit 889 Kegeln Platz zwei. Er musste sich im Finaldurchgang einem Kegler aus Jena knapp geschlagen geben. In der Seniorinnenklasse A landete Regina Hilser mit sehr guten 911 Kegeln ebenfalls auf dem zweiten Platz. Bei den Senioren A belegt Thomas Pfaff mit 929 Kegeln den dritten Rang. Christoph Weißer verpasste in dieser Klasse das Finale und kam auf Platz 23 von 37 Teilnehmern. Im 25 Teilnehmer starken Feld der Senioren B belegten Siegfried Hermann den 13., Helmut Montel den 18. und Werner Groß den 20. Platz. Bei der U23 erreichte Marco Pfaff mit guten 848 Kegeln den 6. Platz.