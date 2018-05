Furtwangen Gold-Regen für Bregtäler Reiter

In der Mannschafts-Dressur holte das von FN-Reitlehrer Joachim Kurz trainierte Bregtäler Team mit Laura Hartmann, Jasmin Kurt, Johanna Wagemann und Maya Burger den zweiten Platz. Gleich zwei Mal ritt Johanna Wagemann in Trossingen zum Sieg: Sie war mit Gina im Springreiterwettbewerb sowie mit Sina im Reiterwettbewerb nicht zu schlagen. Maya Burger auf Gina und Zoé Wollmann auf Sioux gewannen ebenfalls in ihren Abteilungen im Reiterwettbewerb.

Bei den Kleinsten im Führzügelwettbewerb siegte Sophia Burger auf Summer. Ein toller Erfolg gelang Laura Hartmann auf Summer: Sie ritt in der E-Dressur mit der Wertnote 7,8 auf Platz zwei.

Im Springreiterwettbewerb freuten sich Jasmin Kurz und Esprit über Rang drei, Dritte im Reiterwettbewerb wurden Julika Wenning und Gina.