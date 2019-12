Furtwangen Glastasse mit Logo löst Einwegbecher auf Christkindl-Markt ab

Diese Musiker der Stadtkapelle treten am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr auf, die Pfadfinder der freien Christengemeinde laden an allen Tagen Kinder zum Stockbrot grillen ein.

Neu in diesem Jahr ist eine Kooperation mit dem Uhrenmuseum: Am Sonntag ab 13 Uhr können Kinder ab sechs Jahren bei einem Workshop das Uhrenmuseum besuchen. Auch werden turnende Weihnachtsfiguren gebastelt. Der Unkostenbeitrag beträgt zehn Euro.