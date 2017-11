Furtwangen Glasfaser-Verlegung derzeit in Arbeit

Furtwangen-Neukirch. Bis Sonntag, 10. Dezember, müssen sich die Bürger entscheiden, ob sie sich in irgendeiner Form an das Glasfasernetz anschließen wollen. Zu diesem Zweck fand nun auch eine Informationsveranstaltung in der Schwarzwaldhalle statt, die gut besucht war, das Thema stößt offensichtlich auf ein reges Interesse.

Bürgermeister Josef Herdner bezeichnete das Breitbandnetz als das aktuelle "Thema Nummer 1" im Bereich der Medien. In Furtwangen werde schon eifrig "gebuddelt", aber auch die Leitung über den Dilgerhof Richtung Neueck ist bereits in Arbeit. Das Breitbandnetz sei inzwischen das vierte Medium der Daseinsvorsorge neben Strom, Wasser und Telefon. Die Stadt Furtwangen investiert hier rund zwölf Millionen Euro. In Neukirch dürfte es nun relativ schnell gehen, denn von der Neueck liegt bereits ein Leerrohr bis in den Ort hinein.

Das Glasfasernetz und vor allem alles, was mit dem möglichen Anschluss in Neukirch zu tun hat, wurde dann vom Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitbandversorgung, Jochen Cabanis, vorgestellt. Er machte deutlich, dass das Glasfaser für die Nutzer eine wesentliche Verbesserung darstelle. Auch wenn die Telekom beispielsweise das Kupfer-Netz aufrüste, die Leistungen und Geschwindigkeiten vom Glasfaser würden damit nicht erreicht.