Furtwangen Gläubige beugen Häupter zur Buße

Furtwangen. Auch in der Pfarrkirche St. Cyriak fand am Morgen ein Gottesdienst statt, in dessen Rahmen die Gottesdienstbesucher mit einem Asche-Kreuz bestreut wurden.

Pfarrer Paul Demmelmair erläuterte zum Beginn des Gottesdienstes zuerst einmal die Bedeutung dieses Zeichens. Er erinnerte an die Redewendung "Asche auf mein Haupt" als Bekenntnis zu einer kleinen Schuld. Bereits im Alten Testament sei die Asche als Zeichen der Buße erwähnt. Dabei sei der Begriff Buße für die Fastenzeit als österliche Bußzeit eigentlich missverständlich, es sei eher eine Umkehr und ein Neubeginn.

Die Asche für diesen Ritus, so Demmelmair weiter, komme aus dem Osterfeuer, in dem auch die Palmzweige des Vorjahres verbrannt werden. Häufig werden diese Palmzweige das ganze Jahr über in den Häusern aufgehängt, beispielsweise direkt am Kreuz. Und wenn dann am Palmsonntag diese Zweige als Siegeszeichen Jesu durch neue ersetzt werden, werden die alten Zweige in der Osternacht im Osterfeuer verbrannt.