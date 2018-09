Furtwangen Getrennter Unterricht wieder teilweise möglich

Nun gingen die neuen Schüler zusammen mit ihren Partnern aus der zweiten Klasse ins Klassenzimmer. Jeder der neuen Schüler hatte hier einen oder sogar zwei Paten, die ihn in der nächsten Zeit betreuen und unterstützen sollen. Denn in Neukirch gibt es seit 2007 auf Grund der niedrigen Schülerzahlen die besondere Situation, dass hier die erste und zweite Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Allerdings ist die Kinderzahl in diesem Jahr wieder so weit gestiegen, dass man die Klasse sogar wieder trennen könnte: zwölf Kinder in der ersten Klasse und 14 in der zweiten Klasse würden hier gerade ausreichen. Die Klasse wird nun zwar nicht geteilt, aber in den Hauptfächern werden nun Klasse eins und Klasse zwei weitgehend getrennt unterrichtet. Die dritte und vierte Klasse mit insgesamt 17 Schülern wird ebenfalls gemeinsam unterrichtet.