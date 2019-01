Furtwangen Getanzte Modenschau

Furtwangen-Schönenbach (sh). Bei der Betriebsfeier der E. Wehrle GmbH mit Ehrungen (wir berichteten) gab es noch ein besonderes Highlight und eine Überraschung: Nur wenige der Anwesenden im Gasthaus Löwen wussten, was sie im Lauf des Abends noch erwartet. Denn nach ihren angekündigten Tanzvorführungen präsentierten die Mädels der Gruppe Jazzpira­tion des Furtwanger Turnvereins zusammen mit den Azubis des Unternehmens eine getanzte Modenschau: Vorgestellt wurde die neu kreierte Firmenkleidung. Viele größere Unternehmen, auch in Furtwangen, haben inzwischen eine einheitliche Kleidung für die Mitarbeiter im Programm, um so das Gemeinschaftsgefühl, die so genannte "Corporate Identity", zu stärken.