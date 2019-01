Furtwangen Geschichte wird im Museum lebendig

Furtwangen. Regelmäßig bietet das Deutsche Uhrenmuseum Führungen an, bei denen mit pädagogischem Geschick und Fachwissen die Uhrengeschichte lebendig vermittelt wird. Derzeit lassen sich zehn Personen bei einem Kurs zu Museumsführern ausbilden.

Eine der am Kurs beteiligten Referenten ist Manuela Lübben, langjährige Museumspädagogin am Uhrenmuseum. Wie wichtig diese zusätzlichen Museumsführer sind, machte sie anhand der Öffnungszeiten der Einrichtung deutlich. So habe das Uhrenmuseum an jedem Tag im Jahr geöffnet. Gerade die Führungen an Wochenenden und Feiertagen würden durch die "Freien " abgedeckt. Die festen Mitarbeiter hingegen übernähmen die Führungen unter der Woche, also von Montag bis Freitag.

Schon zehn Jahre her