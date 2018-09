Furtwangen Gesangverein wird 100 Jahre alt

17 Frauen und fünf Männer gehören dem Chor des Gesangvereins aktiv an und werden von Dirigentin Beatrix Scherer geführt. Wer den Chor demnächst hören will, der hat am Samstag, 6. Oktober, dazu eine Gelegenheit. Dann veranstaltet der Verein einen Sing- und Tanzabend im Gasthaus Löwen in Schonenbach. Wer dann noch zum Projektchor dazustoßen möchte, hat danach dann noch die Gelegenheit. Das Liedgut ist vielseitig, wie Hubrt Fehrenbach betont, im Repertoire stehen Lieder wie Barcarole von Jacques Offenbach, "Im Prater blühen wieder die Bäume" von Robert Stolz oder "Yesterday" von den Beatles.

Wer mitmachen will, meldet sich bei der Vorsitzenden Gisela Hermann, Telefon 07723 / 3916. Sie beantwortet auch Fragen. Auskünfte gibt es aber auch bei anderen Chormitgliedern.