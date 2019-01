Furtwangen Genossenschaft treibt Projekt voran

Das Projekt Nahwärme Neukirch ist offiziell gestartet: Nach vielen Vorgesprächen, Informationsveranstaltungen und Planungen wurde nun die für das Nahwärme-Projekt notwendige Genossenschaft "NeuWärme" gegründet.

Furtwangen-Neukirch. Ziel ist es nun, die weiteren Planungen voranzutreiben, so dass Ende 2020 die Wärmeenergie geliefert werden könnte. Einige Zeit hat man von dem Nahwärme-Projekt Neukirch nichts mehr gehört, in dieser Zeit haben die Planer intensive und zeitaufwändige Vorbereitungen und Abstimmungen getroffen. So musste für die neue Genossenschaft eine Satzung erarbeitet werden. Diese musste mit dem Genossenschaftsverband abgestimmt und entsprechend korrigiert werden. Für die Gründung der Genossenschaft genauso wichtig ist aber auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, die dann bei der Finanzierung eine wesentliche Rolle spielt. Auch mit den Kreditgebern wurden Verhandlungen geführt. Vor allem aber versuchte man, noch weitere Interessenten zu gewinnen, vor allem auch die großen Wohnanlagen an der Schwarzwaldstraße. Das sei ziemlich zeitaufwändig gewesen, da die Eigentümer über ganz Süddeutschland verstreut seien, so die Verantwortlichen. Je mehr Abnehmer die Genossenschaft später für die Wärmeenergie habe, desto günstiger und wirtschaftlicher könne sie rechnen. Am 23. Januar fand die Gründungsversammlung der Neukircher Nahwärmegenossenschaft mit den Gründungsmitgliedern Josef Herdner, Michael Schätzle, Norbert Merz, Christof Kuner, Axel Kreuz, Klaus Schonhardt, Josef Faller, Burkhard Rombach und Martin Rombach statt.

Nach Unterzeichnung der Satzung und Erklärung der Mitgliedschaft wurden in der direkt anschließenden ersten Generalversammlung fünf Aufsichtsräte gewählt und zwei Vorstände berufen. Zu Vorständen der Genossenschaft gewählt wurden Michael Schätzle und Norbert Merz. Der Aufsichtsrat besteht aus dem Vorsitzenden Bürgermeister Josef Herdner, seinem Stellvertreter Christof Kuner, dem Schriftführer Josef Faller und dessen Stellvertreter Martin Rombach sowie dem technischen Beirat Burkhard Rombach.