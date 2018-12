Furtwangen Gemütliche Runde mit Nikolaus und Quiz

Schon bald nach der Gründung der Rohrbacher Landfrauen im Jahr 1966 wurde diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Dabei bekommen die Landfrauen, wie Vorsitzende Angelika Müller ausführte, auch viel Unterstützung von Rohrbacher Handwerkern und Betrieben. Ebenso kommt Hilfe vom Verein Herz und Hand.

Vor allem aber sind die Landfrauen selbst gefordert, denn sie präsentieren ihren Gästen an diesem Nachmittag eine reichhaltige Kuchentheke aus eigener Herstellung, die immer sehr gut ankommt. Zu Gast ist regelmäßig Ortsvorsteher Karl Wehrle. "Ich nehme mir gern die Zeit für diesen Nachmittag im Kreis unserer Senioren, das macht Spaß", sagte Wehrle. Nach der gemütlichen Kaffee-Runde kommt der Nikolaus vorbei und hat für alle Senioren ein kleines Geschenk dabei. Zur Vorweihnachtszeit gehören natürlich auch die passenden Lieder, die von den Senioren, begleitet von Heidi Stumpp mit der Gitarre, eifrig gesungen werden. Und schließlich gibt es auch ein Quiz zur Region: Wie viele Einwohner haben die Furtwanger Ortsteile? In was für einem Baum ist der Balzer Herrgott zu finden? Aber auch welche Zutaten gehören in eine Schwarzwälder Kirschtorte, und wie viele Bollen hat der traditionelle Bollenhut? Der Sieger bekam einen kleinen Weihnachtsstern als Gewinn.