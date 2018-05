Furtwangen Gemeinschaftshaus bleibt ein Traum

Ein ganz großes Problem stelle auch die Situation im Kindergarten dar, wo große Mängel dringen. "15 Jahre gegen eine Wand zu laufen hält keiner aus", machte Wehrle seiner Enttäuschung Luft. Bürgermeister Josef Herdner erläuterte, dass er dieses Projekt seit seinem Amtsantritt 2010 begleite und immer wieder um Fördermittel gekämpft habe. Man musste allerdings erfahren, dass eine Unterstützung von Leader Plus nicht zu erwarten sei. So wurde eine Planung und ein Bauantrag erstellt, um damit beim ELR (Entwicklungsprogramm ländlicher Raum) und beim Ausgleichsstock Mittel für die insgesamt 1,78 Millionen kostende Sanierung und Umgestaltung zu bekommen. Man rechnete für dieses Jahr mit 450 000 Euro. Gerade in Gemeinden wie Furtwangen und Rohrbach sei ein Projekt wie das Dorfgemeinschaftshaus als Maßnahme der Infrastruktur von großer Bedeutung, um das dörfliche Leben zu erhalten. Ohne die entsprechende Infrastruktur wandert die Bevölkerung weiter ab. Nachdem auch vom ELR kein Zuschuss genehmigt wurde, entfallen auch die möglichen Mittel aus dem Ausgleichsstock. Bmürgermeister Herdner will einen erneuten Förderantrag für das kommende Jahr stellen.