Furtwangen Gemeinsam erhalten sie die Tradition

Vor einigen Jahres wurde es von einem Traktor angefahren und es zerbrach in mehrere Stücke. So nahm sich Alt-Wehrlehofbauer Edelbert Wehrle dem Thema an und sprach mehrere Handwerker an ihn beim Wiedererrichten des Wegekreuzes zu unterstützen. Sein Nachbar Rudolf Fleig hat es zusammengeflickt. Dessen Arbeitskollege Axel Riesle übernahm die Gestaltung. Bemalt wurde das Kreuz von Walter Hättich, die Platzgestaltung übernahm Stefan Mörth und für das Fundament war Wehrlehofbauer Detlef Wehrle verantwortlich.

In seiner Ansprache bei der Kreuzeinweihung erläuterte Edelbert Wehrle, dass das bisherige Kreuz 30 Jahre gehalten hat. Um es noch etwas robuster zu gestalten wurde ein Stamm aus Eiche verwendet.

Den musikalischen Teil der Einweihung übernahmen die Jagdhornbläser Oberes Bregtal unter der Leitung von Michael Willmann. Sie umrahmten zuvor auch den Gottesdienst in der vollbesetzten Wendelinkapelle.