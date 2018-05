Furtwangen Gemeinderat genehmigt einmütig 381 Kindergartenplätze

Im Bedarf sind 32 Plätze für Kleinkinder in altersgemischten Gruppen und 60 Plätze in Krippengruppen enthalten. Wie Sachbearbeiterin Caroline Heim in der Sitzung erklärt, seien bei der Erstellung der Bedarfsplanung die eingegangenen Anmeldungen bis Anfang März 2018 berücksichtigt worden.

Die Anmeldezahlen im Kindergarten St. Nikolaus sind laut Stadtverwaltung im Vergleich zum Vorjahr stark rückläufig. Zwei Kinder unter drei Jahren sowie neun über drei Jahre werden künftig betreut. Fast alle Plätze belegt sind dagegen im Kindergarten St. Johann in Rohrbach.

"Unser Sorgenkind war vor Jahren Rohrbach", sagte Thomas Riesle (CDU), "jetzt scheint Schönenbach das Sorgenkind zu sein". Auch angesicht der jährlichen Zuschüsse von rund einer Million Euro an die Kindergärten regte er an, die Vorschläge der Strukturkommission zu überdenken und sich über Zentralisierungen und Job-Sharing Gedanken zu machen. Sowohl Rainer Jung (FW) als auch Ulrich Hättich (SPD) schlossen sich der Meinung an.