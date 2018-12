Furtwangen Gema "zerstört" Kultur

Die Gema e.V. ist ein angeblich gemeinnütziger Verein. Dadurch bezahlt dieser, trotz Einnahmen von circa einer Milliarde Euro pro Jahr, keine Steuern. Jahrhundertealte Kultur und Tradition bei Weihnachtsmärkten, inzwischen musiklose Geschäfte und Restaurants, wurde durch diesen Verein zerstört. Dient die Musik nicht dem direkten Gewinn des Geschäftsbetriebes, sondern nur der Hintergrundberieselung, ist sie nicht Gema-pflichtig. Kein Mensch geht zum Beispiel in ein Kleidergeschäft, Restaurant oder zum Zahnarzt zum Musikhören. Es werden massiv falsche Tatsachen vorgetäuscht, alle sind im Glauben an gesetzliche Pflicht und Amtlichkeit – es ist ein Verein wie zum Beispiel ein Kaninchenzüchterverein, sonst nichts. Geplant ist nun eine für die Teilnehmer kostenlose Musterfeststellungsklage wie in den Fällen von VW. Die Teilnehmer können mittels des Urteils ihre Rückforderungsansprüche geltend machen.