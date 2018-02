Furtwangen Geldbeutel gewaschen

Roland Wehrle, Präsident der Schwäbisch-Alemannischen Narrenvereinigung, gab einen Rückblick auf die Furtwanger Fasnet, die doch "so schee" war. Ereignisse und Personen wurden nochmals glossiert, die Furtwanger Gaststätten aufs Korn genommen.

An diesem Aschermittwoch beleuchteten die Narren mit Fackeln den Narrenbrunnen. Er soll in Zukunft "leuchten bei Nacht", kündigte Wehrle an, dafür hatte die Volksbank 5000 Euro gestiftet. Und wieder gab er dem Wunsch der Narrenzunft Ausdruck, den Platz um den Narrenbrunnen schön zu gestalten, auch wenn dadurch einige Parkplätze entfallen würden.

Narrenvater Christoph Winker gab den Rathausschlüssel zurück an Bürgermeister Josef Herdner. Dann folgte die Geldbeutelwäsche. Die während der Fasnet total ausgeleerten Geldbeutel wurden durch das Wasser im Narrenbrunnen geschwenkt. Mit einem herzlichen Dankeschön an die Narren und vielen Helfer, die die Fasnet mit gestalteten, endete die Geldbeutelwäsche. Die Narren gingen zum Marktplatz hinüber, wo der Narrenbaum versteigert wurde.