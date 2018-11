Furtwangen-Schönenbach (sh). Am Sonntag, 18. November, findet anlässlich des Volkstrauertags um 10 Uhr eine Gedenkfeier am Ehrenmal statt; die Ansprache hält Ortsvorsteher Hansjörg Hall. Musikverein, Feuerwehr und Gesangverein haben ihre Mitwirkung zugesagt. Die Bevölkerung wird gebeten, zahlreich an dieser Feierstunde teilzunehmen.