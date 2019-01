Furtwangen. Der Kirchenchor singt am Ostermontag 22.April 2019 die Missa in C für vierstimmigen Chor, Gesangssolisten, Streichorchester, Bläser und Orgel von W.A.Mozart, KV 258, auch Spaur-Messe genannt. Für alle 4 Chorstimmen sind Gastsängerinnen und Gastsänger zur Verstärkung gesucht. Geprobt wird immer mittwochs um 20 Uhr im kath. Pfarrsaal Furtwangen ab 9. Januar 2019. Wer Lust und Zeit hat sich einmal in einem Chorprojekt zu versuchen, ist herzlich eingeladen. Kosten entstehen für die Teilnehmer keine, doch regelmäßige Chorproben sind erwünscht. Es macht unheimlich Spaß in einem großen Chor eine klassische Messe einzustudieren. Professionell geleitet wird der Chor von Kirchenmusiker Frank Rieger aus Bräunlingen. Fragen beantwortet Jacqueline Wehrle unter der Telefonnummer 07723/16 88.