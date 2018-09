Furtwangen Ganze Region fühlt sich verbunden

Furtwangen. Ein besonderes Highlight war die Höhen-Fahrt mit der Feuerwehr-Drehleiter. Aber auch die Führungen durch das Haus waren gefragt. In diesem Jahr waren keine großen Stars mit von der Partie: Die Prominenten, die der Klinik immer sehr verbunden sind, hatten offenbar alles Mögliche versucht, doch aus verschiedenen Gründen konnte keiner kommen. Dabei machte das Familienfest 2018 deutlich, dass es nicht nur die Prominenten sind, die die Besucher zum Familienfest locken. Sondern offensichtlich interessiert und fasziniert die Arbeit der Klinik die Menschen in der ganzen Region. Es war ein dauerndes Kommen und Gehen. Die Aufsicht an der Zufahrt zur Klinik, wie auch die Mitarbeiter der Klinik waren überzeugt, dass es bei weitem mehr als 4000 Besucher waren, geschätzt nach den aufgestellten Sitzgelegenheiten und verkauften Speisen und Getränken. Durch die vielen Angebote verteilte sich das bunte Treiben über das ganze Klinikgelände. Von wesentlicher Bedeutung sind dabei die Führungen durch das Haus, um die Arbeit der Klinik zu erläutern. Da die Einrichtung immer größer wird, hat man sich entschieden, getrennte Führungen für den Jugend- und den Familien-Bereich durchzuführen. Viele der Besucher nutzten beide Angebote und zeigten sich immer wieder beeindruckt vom Konzept der Katharinenhöhe.

Gerade auch der Neubau der Klinik begeisterte die Besucher, nicht zuletzt auch die neue Bowlingbahn. Sehr vielseitig und auch rege genutzt war das kulinarische Angebot für die Besucher. Das meiste war am Abend ausverkauft, beispielsweise auch die mehr als 150 gespendeten Kuchen. Auch die Aufführungen auf der Bühne kamen gut an, seien es die Alphornbläser Schönwald oder das "himmlische Musical" der Kinder aus Waldkirch.

Auch viele Freunde der Klinik von außerhalb waren gekommen, um Programmpunkte anzubieten: sei es Architekt Konrad Flöß mit seiner Drehorgel, der bekannte Sänger Alex Breidt mit seinem Musik-Programm oder der Segway-Parcours. Mehr als 200 Helfer waren hier an diesem Tag durchweg ehrenamtlich im Einsatz. Beeindruckt zeigte sich Klinikleiter Stephan Maier davon, dass alle Mitarbeiter sich ebenfalls ehrenamtlich engagierten. Ebenso seien erstaunlich viele ehemalige Patienten zu diesem Fest wieder einmal auf die Katharinenhöhe gekommen und zeigen damit auch nach Jahren noch ihre Verbundenheit. Die verschiedensten Angebote vom Hochseilgarten über das Pony-Reiten bis zur Himmelfahrt mit der Feuerwehr wurden überall sehr gut angenommen. Stephan Maier war begeistert vom Familienfest 2018, es sei wieder ein richtiges Volksfest geworden. Beeindruckend sei der Rückhalt, den die Klinik in der Region genieße.