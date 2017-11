Furtwangen Ganz Neukirch am Abend ohne Strom

Furtwangen. Es war etwa gegen 17.30 Uhr, als die ersten Lichter ausgingen; etwas später war dann so gut wie der ganze Ortsteil dunkel. Über eine Stunde dauerte es, bis die ersten Haushalte wieder mit Energie versorgt waren. Wie die EnBW als Netzbetreiberin auf ihrer Internetseite mitteilte, gab es bereits am frühen Donnerstagmorgen Probleme. "Fremdkörper in der Versorgungsleitung" wurden als Ursache genannt. Es dürften, wie schon öfters, Äste gewesen sein, die bei kräftigen Schneefällen und lebhaftem Wind sich in den Freileitungen verfangen haben. Ob das auch die Ursache für den Totalausfall am Abend war, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest.