Furtwangen Gäste genießen frohe Stunden

Am Nachmittag war "Singen in den Mai" angesagt, wozu Gisela Scherer die Besucher und die Akteure Bertram Kienzler und Joachim Hirt herzlich willkommen hieß. Mit Gitarren und Akkordeon sowie ein paar "G’schichtle" sorgten sie für gute Stimmung. Sie gaben ein paar Lieder vor und eröffneten das Wunschkonzert mit "Wem Gott will recht Gunst erweisen". Ihr Liederbuch war ergiebig und reichte von "Abendstille" bis "Zwei kleine Italiener".