Betreut werden die jungen Sportler von Christine Dorer. Nachdem die Sportfreunde einen Kooperationsvertrag mit der Ballschule Heidelberg abgeschlossen hatten, konnte Christine Dorer dort auch eine entsprechende Schulung absolvieren. Wie Christine Dorer erläuterte, will die Ballschule Heidelberg den Kindern ein ganz auf sie abgestimmtes Bewegungsprogramm bieten.

Seit 1998 wird in der Ballschule Heidelberg dieses Programm zur Förderung der Allgemeinmotorik von Kindern wissenschaftlich erarbeitet und auch praktisch erprobt. Gerade die heutige Generation bewege sich immer weniger. Mit ihrem Programm will die Ballschule Heidelberg durch richtig ausgewählte und gut dosierte körperliche Aktivitäten die gesamte Persönlichkeitsentwicklung der Kinder voranbringen. In verschiedenen Stufen werden die Kinder hier spielerisch an die Bewegung herangeführt. Aktuell bieten die Sportfreunde hier die Mini-Ballschule für die Kinder im Kindergartenalter. Dabei ist man sich dessen bewusst, dass Kinder entsprechend ihrer Entwicklung gefördert werden müssen, denn sie sind keine kleinen Erwachsenen und auch die Freude am Spiel muss im Mittelpunkt stehen.

Und so bietet Christine Dorer den Kinder einmal in der Woche in Kooperation mit dem Kindergarten Spiel und Bewegung, und dies alles in kleine Geschichten verpackt, beispielsweise wird ein sehr bewegter Besuch auf dem Bauernhof gespielt. Bei dieser Ballschule geht es nicht darum, eine Vorstufe des Fußballs einzuführen, sondern Spiel und Spaß mit viel Bewegung zu verbinden. Die Kinder sind mit riesiger Begeisterung dabei. Alle Kinder in diesem Alter können sich jeweils dienstagnachmittags von 14.30 Uhr bis 15:30 Uhr bei Christine Dorer oder der Jugendleitung der Sportfreunde Neukirch melden. Die Gruppe ist mit 15 Kindern derzeit voll, aber immer wieder können durch Ausscheiden Kinder aufgenommen werden.