Furtwangen Fußballer lassen Jahr ausklingen

Der Vorsitzende Sebastian Stumpp konnte an die 100 Mitglieder begrüßen und wünschte in seiner Ansprache allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019. Danach ließ er das vergangene nochmals in kurzen Worten Revue passieren.

Stumpp bedankte sich bei allen Trainern und Betreuern, sowie den Helfer und Sponsoren für ihre tatkräftige Mithilfe im abgelaufenen Vereinsjahr. Nach dem Satz "Ich bin kein Freund von langen Reden" wünschte er den Anwesenden eine guten Appetit und noch ein paar schönen Stunden im Kreise der FC-Familie.

Nachdem alle mit einem reichhaltigen Essen vom Gasthaus Waldeck aus Ober­kirnach ihren Hunger gestillt hatten, bedankten sich nun die einzelnen Spielführer bei ihren Mannschaftsbetreuern und Trainern mit einem kleinen Präsent. Danach kam es zu einem Schätzspiel, bei dem das Gewicht eine Seite Speck erraten werden musste.