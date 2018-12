Furtwangen. Nach einem arbeitsreichen Jahr lädt der FC 07 Furtwangen zu seiner Jahresabschlussfeier am Samstag, 29. Dezember, 18.30 Uhr im Gasthaus Rössle in Furtwangen ein. Auf diesem Wege möchte sich der Vorstand bei allen Helfern und Mitgliedern bedanken, die sich das Jahr über für den Verein engagiert haben. Um besser planen zu können, sollte man sich bis 27. Dezember anmelden, telefonisch unter 0160/21 15 584 (Stumpp), 07723/91 21 32 (Dold) oder per E-mail vorstand@fc07.de. Zu dieser Feier sind alle Ehrenmitglieder, Schiedsrichter, Platz- und Streuwart, die Spieler der A-Junioren, AH, Aktive und Damenmannschaft sowie Trainer und Betreuer, Vorstand und Jugendleitung, die Fördervereins- und Fanclub-Mitglieder sowie 100er Club mit den Lebenspartnern aller Genannten eingeladen.