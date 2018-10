Furtwangen-Schönenbach. Am Sonntag, 14. Oktober, tragen die Sportfreunde Schönenbach zwei Heimspiele aus. Die erste Mannschaft spielt gegen das Team des FKB Villingen. Das Spiel beginnt um 15 Uhr. Auch die zweite Mannschaft spielt gegen den FKB Villingen II. Anpfiff ist hier um 13.15 Uhr. Bereits am Samstag spielen die C-Junioren in Schönenbach. Sie treffen 14 Uhr auf die C-Junioren der SG Neuhausen.