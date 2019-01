Furtwangen Furtwanger "Feuerwölfe" legen los

Einige Ehrengäste waren zu diesem offiziellen Anlass im Rettungszentrum erschienen, darunter Ehrenkommandant Fritz Ganter, der vor 28 Jahren die Jugendfeuerwehr gegründet hat. Diese sei ein Erfolgsmodell, erläuterte er. Ein großer Teil der seither in die Feuerwehr eingetretenen Mitglieder sei von dort gekommen. Daher sei er begeistert von dem neuen Konzept.

Jürgen Wahl erklärte den "Meilenstein in der Jugendarbeit der Feuerwehr". Kinder im Alter von zehn Jahren, wenn es um den Eintritt in die Jugendfeuerwehr geht, hätten häufig schon ein, zwei Hobbys und würden in der Schule immer mehr gefordert. Daher müssten sie bereits früher angesprochen und für die Feuerwehr interessiert werden. Im Schwarzwald Baar Kreis sei Furtwangen die dritte Feuerwehr, die eine solche Gruppe einrichtet.

Gesamtkommandant Jochen Löffler erklärte, dass die Jugendleitung das Thema in relativ kurzer Zeit angepackt und ein Konzept erarbeitet habe, weshalb der Feuerwehrausschuss dem Projekt zustimmte. Die Jugendarbeit sei sehr wichtig. Bürgermeister Josef Herdner zeigte sich stolz auf das, was in der Jugendfeuerwehr geleistet werde. Man habe das Problem erkannt und eine interessante Lösung gefunden. Spielerisch werden die Kinder so an die verantwortungsvolle Feuerwehrarbeit herangeführt.

Die Landtagsabgeordnete Martina Braun (Gründe) machte deutlich, dass immer wieder und überall die Feuerwehr als Helfer und Retter benötigt werde und deshalb gut ausgebildet sein müsse. Auch die Feuerwehr lebe von der Jugendarbeit, hier können Kinder viel lernen. Der Landtagsabgeordnete Karl Rombach (CDU) zollte allen Beteiligten Respekt und Anerkennung. Der Jugendleiter der Kreisfeuerwehren, Markus Ohnmacht, dankte allen Beteiligten im Namen des Schwarzwald-Baar Kreises. Die Feuerwehr Furtwangen sei wieder voran, indem sie den Kindern Spaß und Spiel, aber auch feuerwehrtechnische Kenntnisse vermittelt.

Schließlich war es so weit, der Leiter der Feuerwölfe, Raphael Brischke, rief die Feuerwölfe zu sich und gemeinsam mit den Ehrengästen wurde als Startschuss das rote Band durchschnitten. Zudem gab es für die Kinder eine Urkunde und ein Präsent. Infos zur Kinderfeuerwehr gibt es im Internet unter www.ffw-furtwangen.de oder bei Jürgen Wahl, Telefonnummer 0171/3 67 91 52.