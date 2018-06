Furtwangen Furtwanger Beachvolleyballer bei Special Olympics in Kiel

Nach der Ankunft ging es zunächst zur Akkreditierung in die Sparkassen-Arena, in der ansonsten der THW Kiel zu Hause ist. Schließlich angemeldet und mit reichlich Anmeldegeschenken beladen, ging es sofort auf die Beachvolleyballfelder an der Kiellinie. Es war das erste Mal seit Beginn des Trainings im letzten September, dass auf Sand gespielt werden konnte, daher war es unverzichtbar, sich an die Gegebenheiten vor Ort zu gewöhnen.

Am Dienstagmorgen begannen nämlich bereits die Klassifizierungswettkämpfe, die darüber entschieden, gegen welche Gegner in den folgenden Tagen zu spielen war. Die beiden Teams aus dem Schwarzwald qualifizierten sich gemeinsam mit drei anderen Mannschaften aus Wilhelmsdorf (Wilhelmsdorf 2 und 3) und Bayern (Bayern 2) für das B-Feld. Im A-Feld spielte die Serbische Special Olympics Nationalmannschaft gegen Wilhelmsdorf 1 und Bayern 1, die schlussendlich in dieser Reihenfolge die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen holten. Für die verhältnismäßig jungen Sportler aus dem Schwarzwald war es schwierig, sich gegen die deutlich älteren und erfahreneren Gegner durchzusetzen, so dass, trotz engagiertestem Körpereinsatz mit Hechtbaggern und Flugrollen nur wenige Sätze gewonnen wurden.

Im Verlauf des Turniers verbesserten sich die spielerischen Fertigkeiten der Schüler deutlich und es motivierte die Sportler, auch in den Spielpausen gemeinsam mit gegnerischen Spielern zu beachen. Die tolle Lage der Beachvolleyballfelder direkt an der Kieler Förde und neben dem Olympic Town sowie das sonnige Wetter luden zusätzlich ein, am Wasser zu "chillen" und sogar ins kalte Wasser zu springen. Auch das umfangreiche kostenlose Rahmenprogramm wurde mit Segeln, Stand-up Paddling, Probeliegen in Hängematten und einer Athletendisco ausgiebig von den Schwarzwälder Sportlern genutzt. Für das nächste Jahr ist das Ziel, als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen, weitere zusätzliche Spieler zu gewinnen und weiterhin Spaß am kooperativen Beachvolleyballspiel zu haben.