Furtwangen Furtwangen ist Projektpartner bei Innovationszentrum

Dafür erhalten die Partner insgesamt vier Millionen Euro Förderung vom Bund. "Wir freuen uns sehr, dass wir an dieser Aufgabe mitarbeiten werden", sagen die Professoren Christophe Kunze und Peter König von der HFU.

Der Handlungsbedarf im Bereich Pflege ist deutschlandweit groß: Es zeigen sich schon seit langem massive Mängel in der Pflegeversorgung, bedingt durch zu wenig und überlastetes Pflegepersonal. Zukünftig wird sich die Situation verschärfen, da die Lebenserwartung und damit das Krankheitsrisiko steigen und der Pflegebedarf weiter zunehmen wird.

Mit dem Förderprogramm "Zukunft der Pflege" möchte das Bundesministerium für Bildung und Forschung diesem Trend entgegenwirken. Dazu werden bundesweit ein Pflegeinnovationszentrum und vier Pflegepraxiszentren (PPZ) eingerichtet und in dem Cluster "Zukunft der Pflege" zusammengeführt. Eines der vier Pflegepraxiszentren entsteht in Freiburg unter Leitung der Universitätsklinik Freiburg. Als Projektpartner sind die Hochschule Furtwangen, die Universität Freiburg und der Forschungs- und Innovationsverbund FIVE beteiligt.