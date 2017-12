Furtwangen Furtwangen ein beliebtes Fotomotiv

Furtwangen ist eine der fotogensten Kleinstädte in Deutschland. Das sagt zumindest der Reiseanbieter Travelcircus und verlieh der Stadt einen "Instagram-Award".

Furtwangen. Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen 5000 und 20 000 Einwohnern gelten als Kleinstadt. Davon gibt es etwas über 1000 in Deutschland. Auch Furtwangen zählt mit ihren etwas über 9000 Einwohnern dazu.

Diese können es in Sachen Schönheit oft problemlos mit den großen touristischen Metropolen wie Hamburg oder Berlin aufnehmen — meint der Reiseanbieter Travelcircus. Denn historische Stadtbilder, malerische Ortschaften und spannende Sehenswürdigkeiten sind auch dort zu finden. Travelcircus hat 1012 Kleinstädte in Deutschland einem Instagram-Check unterzogen. Instagram ist ein kostenloser Online-Dienst zum Teilen von Fotos und Videos, der zur Firma Facebook gehört. Mit der kostenlosen App können Fotos und Videos auch in anderen sozialen Netzwerken verbreitet werden. Nach Angaben von Facebook hat Instagram über eine halbe Milliarde Nutzer weltweit.