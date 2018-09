Furtwangen Für Rohrbach geht Traum in Erfüllung

Rainer Jung von den Freien Wählern machte deutlich, dass dieses Projekt bereits seit 15 Jahren immer wieder aufgegriffen wird. Der Zuschuss falle nun um 200 000 Euro geringer aus, als erwartet. Doch man müsse eigentlich den anderen Gemeinden dankbar sein, die ihre Projekte nicht realisiert haben. Denn der zugesagte Zuschuss stammt aus so genannten Rücklaufmitteln, also nicht genutzten Zuschüssen an andere Gemeinde. Bei den hohen Baukosten habe er schon überlegt, ob ein Neubau nicht günstiger wäre, aber das Ganze sei eine Rohrbacher Angelegenheit. Man müsse nun auf eine weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung hoffen, um dies im Haushalt stemmen zu können.